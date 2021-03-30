Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения

Школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Фото: pixabay.com

Из-за резкого увеличения количества больных во Львове решили продлить усиленный карантин до 12 апреля. Городские власти призывают всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы.

О новых ограничениях сообщил городской голова Андрей Садовый. С 31 марта общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Отменяют бесплатный льготный проезд для всех категорий.

Магазины непродовольственных и строительных товаров будут работать только на вынос или по предварительному заказу. Работа всех рынков запрещена. Отсрочили открытие летних площадок ресторанов и кафе. Под запретом проведение массовых мероприятий. Заведения питания продолжат работать только на вынос или с доставкой.

Школы продолжат обучение в дистанционном режиме. А детсады перейдут в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.

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Жители Львова часами стояли в очереди под дождем на холоде ради бесплатного теста на Covid-19. За день тесты делают более 200 человек. Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях.