Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения

 
Ексклюзивы
1/5
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 108
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 657
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 198
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3312
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
14
14
14
3
В подъезде дома восстановили старинный витраж
В подъезде дома восстановили старинный витраж
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
&quot;2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется&quot; - как львовяне готовились к карантину
"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
&quot;Смотрящий&quot; со своей бандой похищали людей и &quot;выбивали&quot; из них деньги
"Смотрящий" со своей бандой похищали людей и "выбивали" из них деньги
Видео
Все видео
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1116
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1170
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 1053
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 14:26

Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения

  Комментировать
Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения
Школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Фото: pixabay.com

Из-за резкого увеличения количества больных во Львове решили продлить усиленный карантин до 12 апреля. Городские власти призывают всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы.

О новых ограничениях сообщил городской голова Андрей Садовый. С 31 марта общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Отменяют бесплатный льготный проезд для всех категорий.

Магазины непродовольственных и строительных товаров будут работать только на вынос или по предварительному заказу. Работа всех рынков запрещена. Отсрочили открытие летних площадок ресторанов и кафе. Под запретом проведение массовых мероприятий. Заведения питания продолжат работать только на вынос или с доставкой.

Школы продолжат обучение в дистанционном режиме. А детсады перейдут в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфекционист спрогнозировал сроки новых локдаунов

Жители Львова часами стояли в очереди под дождем на холоде ради бесплатного теста на Covid-19. За день тесты делают более 200 человек. Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

России запретили иметь флот на Черном море

Степанов отмечает годовщину в кресле министра здравоохранения

Ломаченко победил своего главного соперника

Запатентовали карандаш с резинкой

Rolls-Royce Motors продали

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Россия продала свою территорию

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 12861
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 9927
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 8811
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6669
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 5400
Львов
В подъезде дома восстановили старинный витраж
В подъезде дома восстановили старинный витраж
3
 Просмотров: 252
Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина
Реанимации заполнены почти на 100%. Во Львове готовятся к усилению карантина Просмотров: 162
Во Львове могут закрыть детсады и остановить общественный транспорт
Во Львове могут закрыть детсады и остановить общественный транспорт Просмотров: 270
Взрывчатку подложил в рюкзак: пострадали две девочки
Взрывчатку подложил в рюкзак: пострадали две девочки Просмотров: 819
Пропустил почти 700 уроков: женщину оштрафовали за школьные прогулы сына
Пропустил почти 700 уроков: женщину оштрафовали за школьные прогулы сына Просмотров: 225
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
2
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
Голосов: 258
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть