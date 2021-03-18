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четверг, 18 марта 2021 10:52

Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста

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Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях. Фото: pixabay.com

Жители Львова часами стояли в очереди под дождем на холоде ради бесплатного теста на Covid-19.

За день тесты делают более 200 человек. Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях, говорится в материале ТСН.

Об ухудшении ситуации с заболеваниями в городе говорят медики и волонтеры, у которых закончились кислородные концентраторы. Все 67 аппаратов находятся на руках. Еще полтора десятка людей, нуждающихся в кислородной поддержке, ждут в очереди.

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С 19 до 28 марта во Львове будет действовать жесткий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается.

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