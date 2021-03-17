Мэр объявил начало жесткого карантина

Львов идет на карантин. Фото: pixabay.com

С 19 до 28 марта во Львове будет действовать жесткий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", - сообщил в мэр Львова Андрей Садовый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили распределение по карантинным зонам

От так 10 дней в городе будут действовать следующие ограничения:

- младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

- прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

- заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;

- в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

- хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

- все массовые мероприятия переносятся;

- салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительной записи.

Локдаун по всей Украине введут в том случае, если красный уровень будет в подавляющем большинстве областей. Сейчас продолжает работать адаптивный карантин.