Обновили распределение по карантинным зонам

 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 216
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1251
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3591
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 702
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3708
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2718
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1197
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
19
6
5
8
6
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
Видео
Все видео
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 387
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 900
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2808
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 252
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 12:10

Обновили распределение по карантинным зонам

  Комментировать
Обновили распределение по карантинным зонам
В красной зоне находятся 4 области. Фото: pixabay.com

В Украине обновили карантинные зоны. К оранжевому уровню эпидопасности отнесли 17 регионов.

В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Их определила Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Минздрав.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы. Речь о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

- рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестирований за 7 дней на 100 тыс. населения;

- коэффициент выявленных случаев Covid-19 среди протестированных более 20%.

В оранжевой зоне оказались: Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Оранжевая зона вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из показателей красной зоны.

Показатель госпитализаций больных Covid-19 превышен в 10 регионах - в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях. При определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 15 марта составляет 90,3. самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав изменил интервал между прививками от Covid-19

24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обновили распределение по карантинным зонам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 11008
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9180
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
 Просмотров: 7344
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
3
 Просмотров: 7137
Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование
Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование Просмотров: 6678
Общество
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
 Просмотров: 36
В Украину попали опасные обколотые цитрусовые
В Украину попали опасные обколотые цитрусовые Просмотров: 180
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
19
 Просмотров: 45
Надвигается резкое ухудшение погоды
Надвигается резкое ухудшение погоды Просмотров: 279
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
1
Без права выбора: почему не стоит ждать вакцину Pfizer
1
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
1
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Голосов: 55585
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть