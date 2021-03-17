Обновили распределение по карантинным зонам

В красной зоне находятся 4 области. Фото: pixabay.com

В Украине обновили карантинные зоны. К оранжевому уровню эпидопасности отнесли 17 регионов.

В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Их определила Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Минздрав.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы. Речь о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

- рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестирований за 7 дней на 100 тыс. населения;

- коэффициент выявленных случаев Covid-19 среди протестированных более 20%.

В оранжевой зоне оказались: Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Оранжевая зона вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из показателей красной зоны.

Показатель госпитализаций больных Covid-19 превышен в 10 регионах - в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях. При определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 15 марта составляет 90,3. самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.