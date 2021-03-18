В Украине обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 504 076 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 18 марта сообщает Минздрав.
Умерли 29 253 пациентов, из них 267 за последние сутки. Выздоровели - 1 244 190, за последние сутки - 6514.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 1092 случая;
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 330 случаев;
Днепропетровская область - 655 случаев;
Донецкая область - 651 случай;
Житомирская область - 1398 случаев;
Закарпатская - 614 случаев;
Запорожская область - 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 559 случаев;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 149 случаев;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 1092 случая;
Николаевская область - 424 случая;
Одесская область - 997 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 390 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 692 случая;
Харьковская область - 732 случая;
Херсонская область - 96 случаев;
Хмельницкая область - 800 случаев;
Черкасская область - 367 случаев;
Черновицкая область - 596 случаев;
Черниговская область - 475 случаев.
Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.
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