Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 2053
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2331
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1989
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1971
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1296
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7137
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7704
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Фото
Все фото
6
8
28
11
5
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
&quot;Обсуждали возможность концерта в год&quot; - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
&quot;Мы должны помнить не молча&quot; - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
"Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
Водителя спасали от самосуда - на переходе насмерть сбили ребенка
В пожаре на ферме погибли 500 животных
В пожаре на ферме погибли 500 животных
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 144
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 477
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 27397
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 387
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 11:58

Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел

  Комментировать
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Нарушителя обнаружили на камерах наблюдения

30 мая в центре Львова полиция задержала иностранца - гражданина Германии, который в присутствии большого количества людей раздевался догола.

"Патрульные получили сообщение, что на площади Рынок иностранец в состоянии алкогольного опьянения дерзко нарушает общественный порядок. Мужчина в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и обнажил половые органы. Мужчину обнаружили на камерах наблюдения. Впоследствии инспекторы нашли его на площади Кафедральной", - пишут в полиции.

Нарушителем оказался 30-летний гражданин Германии. После задержания ему несколько раз стало плохо - сначала в машине патрульной полиции, а затем - в участке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голая женщина устроила истерику в ресторане (21+)

"Когда нарушителя посадили в автомобиль полиции, ему стало плохо. Мужчина выблевал свое "алкогольное турне по Львову" через окно. Впоследствии это повторилось и в отделе полиции".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В киевском метро сняли на видео мужчину, который показывал женщинам половой орган. Он обращался к ним с просьбой о помощи. Когда те отзывались, расстегивал штаны, доставал член.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Телефонного "минера" поймали, когда он еще не успел положить трубку
Телефонного "минера" поймали, когда он еще не успел положить трубку Просмотров: 2530
По супермаркету бегал голый мужчина
По супермаркету бегал голый мужчина Просмотров: 3240
Извращенец выкладывал в сеть "развлечения" с 8-месячной дочерью
Извращенец выкладывал в сеть "развлечения" с 8-месячной дочерью Просмотров: 11529
Парашютистка из Воронежа устроила стриптиз прямо в небе
Парашютистка из Воронежа устроила стриптиз прямо в небе 4 Просмотров: 20233
Сейчас вы читаете новость «Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 43992
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 27406
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19953
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10431
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10328
Львов
Во Львове состоится украинская премьера фантасмагорической оратории "Paradies & Peri"
Во Львове состоится украинская премьера фантасмагорической оратории "Paradies & Peri" Просмотров: 18
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
 Просмотров: 594
Андрей Садовый высказался по поводу штурма Ратуши
Андрей Садовый высказался по поводу штурма Ратуши 1 Просмотров: 1127
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
Во Львове активисты выломали двери в городской совет
6
 Просмотров: 3492
Зеленский срочно едет во Львовскую область
Зеленский срочно едет во Львовскую область 1 Просмотров: 6705
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 1098
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua