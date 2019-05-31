Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел

Нарушителя обнаружили на камерах наблюдения

30 мая в центре Львова полиция задержала иностранца - гражданина Германии, который в присутствии большого количества людей раздевался догола.

"Патрульные получили сообщение, что на площади Рынок иностранец в состоянии алкогольного опьянения дерзко нарушает общественный порядок. Мужчина в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и обнажил половые органы. Мужчину обнаружили на камерах наблюдения. Впоследствии инспекторы нашли его на площади Кафедральной", - пишут в полиции.

Нарушителем оказался 30-летний гражданин Германии. После задержания ему несколько раз стало плохо - сначала в машине патрульной полиции, а затем - в участке.

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"Когда нарушителя посадили в автомобиль полиции, ему стало плохо. Мужчина выблевал свое "алкогольное турне по Львову" через окно. Впоследствии это повторилось и в отделе полиции".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В киевском метро сняли на видео мужчину, который показывал женщинам половой орган. Он обращался к ним с просьбой о помощи. Когда те отзывались, расстегивал штаны, доставал член.