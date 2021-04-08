Во Львове продлили локдаун

Суровый карантин в Львове продолжили. Фото: pixabay.com

Во Львове продлили срок действия усиленного карантина до 19 апреля. Решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - отметил Садовый.

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Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больницы для детей больных Covid-19.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещение начальной школы.

На время локдауна во Львове таксисты компании Bolt бесплатно будут возить медиков на работу. 9 медучреждений уже получили первые 300 промокодов на поездки для работников.