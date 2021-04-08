Во время локдауна медиков на работу бесплатно будут возить на такси

Инициативу начали в марте 2020 года. Фото: pixabay.com

На время локдауна общественный транспорт Львова курсирует в режиме спецперевозок, а потому водители компании Bolt бесплатно будут возить медиков на работу.

9 медучреждений уже получили первые 300 промокодов на поездки для своих работников, сообщает Львовский горсовет.

"Мы надеемся, что наша помощь будет способствовать слаженной работе медицинских учреждений и позволит избежать сбоев из-за возможных опозданий персонала. Мы готовы и в дальнейшем помогать городу, в частности его критически важной инфраструктуре", - рассказал руководитель направления Bolt в Украине Сергей Павлик.

Компания начала инициативу по бесплатной перевозке медиков еще в марте прошлого года. За период карантина водители совершили 125 тыс. поездок для медработников на более чем 23 млн грн. Компания полностью обеспечивала перевозки медиков клинической больницы скорой медицинской помощи и областной инфекционной больницы во Львове.

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Из-за резкого увеличения количества больных во Львове решили продлить усиленный карантин до 12 апреля. Городские власти призвали всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы. С 31 марта общественный транспорт перешел в режим спецперевозок. Отменили бесплатный льготный проезд для всех категорий.