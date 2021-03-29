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понедельник, 29 марта 2021 13:35

Во Львове могут закрыть детсады и остановить общественный транспорт

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Во Львове могут закрыть детсады и остановить общественный транспорт
Сейчас уже закрыты заведения питания, магазины и торговые центры. Фото: pixabay.com

Во Львове планируют вводить усиление карантина для борьбы с динамикой распространения Covid-19. Никакого ослабления ограничений не будет.

Уже закрыты заведения питания, магазины и торговые центры, заявил во время утреннего эфира "Люкс FM" городской голова Андрей Садовый. Стоит вопрос о закрытии детских садов и курсировании общественного транспорта.

"Из 1,3 тысячи коек, которые в городских больницах есть для пациентов с Covid-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1 тысячу. Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем резерв. Несмотря на локдаун, динамика не спадает, а наоборот, есть рост. Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детсадов и курсирования общественного транспорта. Это непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации. Хорошо, что у нас есть где госпитализировать людей, потому что в других областях нет такой возможности. Но если каждый день будет поступать по 50-70 новых больных, то ситуация станет критической", - сказал он.

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Жители Львова часами стояли в очереди под дождем на холоде ради бесплатного теста на Covid-19. За день тесты делают более 200 человек. Очереди во львовские поликлиники показали в соцсетях.

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