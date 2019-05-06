В Украине впервые стартовал форум военных писателей

Форум продлится в течение трех дней на различных локациях. Фото: dailylviv.com

6 мая во Львове начался первый Всеукраинский форум военных писателей.

Событие объединило более двух десятков авторов из Львовщины и других областей Украины - сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

"Всеукраинский форум начался с встречи в Итальянском дворике с писателями, которые пишут на современную военную тематику. Поэтому каждый желающий мог познакомиться и пообщаться с авторами ", - говорится в сообщении.

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"Среди авторов презентантов - киборг Александр Терещенко. Герой потерял правую руку и кисть левой и получил многочисленные ранения спасая товарищей в Донецком аэропорту. Свои воспоминания и жизнь после военный изложил в книге "Жизнь после 16:30", - добавили в облгосадминистрации.

Александр Терещенко получил ранения в октябре 2014 года в Донецком аэропорту, пытался вытащить гранату, которая залетела в укрепление и она разорвалась у него в руках.

"Книга состоит из коротких рассказов - это жизненные ситуации в которые я попадаю - говорит писатель. - "16:30" - это те цифры, которые написали мне моей же кровью, когда накладывали жгуты, чтобы знать когда их снимать. Это книга о том, как я живу после этих 16:30, написанная без патетики, сожаления. Каждый рассказ с определенной моралью, мотивацией, светом в конце тоннеля ".

Свои работы также представили Сергей Дзюба, Артемий Кирсанов и Влад Якушев.

"Название книги" Каратели "- ироническая - рассказывает Влад Якушев. - Так называли наших военных в российских новостях. А я бы хотел, чтобы тот, кто возьмет в руки эту книгу понял это несовпадение названия и сущности людей, которые защищали Украину. Книга "Каратели" это книга для тех, кто боится читать о войне. Ведь книги о войне бывают тяжелыми, эмоциональными. Это также в книге, но я постарался вместить в нее и какието веселые истории ".

Форум продлится в течение трех дней на различных локациях, в частности - в областной библиотеке для юношества имени Романа Иваничука, Франковом университете, Доме офицеров, Академии сухопутных войск.

Каждый желающий сможет приобрести книги авторов. В рамках форума авторы осуществят поездки в районы области, где представят свои книги и пообщаются с читателями.

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