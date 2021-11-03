В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города

Екатерина Крылова назвала ровенчан "алкашами и наркоманами". Фото: скриншот с видео

"Мисс Ровенщина-2014" Екатерина Крылова, известная как блогерша Катя Майами, оскорбила жителей родного города. Ровенчан она назвала "алкашами и наркоманами".

Фрагмент программы "Богиня шопинга", на которой блогерша сказала это, обнародовало "ЧаРівне.info" в Facebook.

"У нас в Ровно живут одни алкаши, наркоманы, нищеброды". "Мисс Ровенщина-2014" Катерина Крылова высказалась о родном городе в шоу телеканала ТЕТ", - говорится в описании видео.

Обидные слова в адрес горожан женщина произнесла во время конфликта с другой участницей программы.

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"Мисс Ровенская область" заявила, что ее оппонентка похожа на девушку, которая встречается со взрослыми женатыми мужчинами. Другая участница ответила, что именно Кириллова встречается только с "пузатыми дедами".

Оскорбительные высказывания блогерши об ровенчанах возмутили даже ведущего шоу Алексея Дурнева.

"Я так понял, что ты в Ровно не собираешься возвращаться", – сказал Дурнев.

В комментариях разгневанные пользователи не сдерживают слов. Также не советуют Крыловой возвращаться в родной город.

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