В море выловили пару на матрасе

Спасатели отмечают необходимость быть бдительным, плавая на матрасе Фото: podrobnosti.mk.ua

Мужчину и женщину унесло в море на надувном матрасе. Отдыхали в селе Приморский Посад Приазовского района Запорожской области.

Их отнесло на расстояние 500 м. от берега, передает Depo.Запорожье.

Спасатели добрались к паре на лодке и доставили к берегу. Спасенные оказались жителями Днепра.

От медицинской помощи отказались.

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Возле английского г. Скарборо в графстве Норт-Йоркшир на востоке страны 31 июля 10-летнего Равираджа Саини унесло в море. Мальчик вспомнил документальный фильм BBC "Спасение жизней в море". Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги и громко звал на помощь. Это помогло ему спастись.