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среда, 05 августа 2020 22:56

Ребенка спас документальный фильм

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Ребенка спас документальный фильм
Мальчик смог спастись в море. Фото: pexels.com

Возле английского г. Скарборо в графстве Норт-Йоркшир на востоке страны 31 июля 10-летнего Равираджа Саини унесло в море.

"Мы были поражены, как ему удалось сохранить спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности в таких страшных и пугающих обстоятельствах. Если бы он повел себя иначе, все могло закончиться совсем по-другому", - рассказал руководитель спасательной станции Ли Мартон, передает "Фокус".

Мальчик вспомнил документальный фильм BBC "Спасение жизней в море". Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь.

"Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, ни в коем случае не отчаивайтесь, будьте сильными и верьте в себя. Еще хочу поблагодарить людей, которые спасли меня. Они - мои герои", - заявил Саини.

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Мальчика спасли и передали родителям.

В Киеве 3-летний ребенок стоял на подоконнике открытого окна квартиры на 4-м этаже дома по ул. Симферопольской, 11/1. Еще до прибытия спасателей неравнодушные держали одеяло в случае, если ребенок выпрыгнет из окна.

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