В Карпатах прогнозируют лавины

На Закарпатье ожидается снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В регионе 3 уровень опасности.
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"20 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3-й уровень", - говорится в сообщении.
В Украине морозы пойдут на убыль, местами пройдет снег.
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