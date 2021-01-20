В Карпатах прогнозируют лавины

Синоптики прогнозируют снеголавину в Карпатах. Фото:pexels

На Закарпатье ожидается снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В регионе 3 уровень опасности.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

"20 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3-й уровень", - говорится в сообщении.

В Украине морозы пойдут на убыль, местами пройдет снег.