В Харькове назвали дома, где невозможно восстановить отопление

У Харкові не опалюють кількасот багатоповерхівок після обстрілів. Фото: 2day.kh.ua

В Харькове после обстрелов нарушены коммунальные сети, несколько сот многоэтажек остались без отопления.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

"Из-за массированного обстрела отдельных районов города Харькова были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения. Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", на 10 марта остаются масштабные разрушения, которые можно будет устранить только после окончания боевых действий. В связи с этим невозможно восстановить отопление в 347 жилых домах", - говорится в сообщении.

Также добавили список адресов домов, которые сейчас не отапливаются и 12 котельных и тепловых пунктов, сети которых повреждены.

Как заявил 11 марта в эфире UAвместе харьковских городской голова Игорь Терехов, жителей из холодных домов переселяют на временное проживание в уцелевшие под обстрелами школы. Сообщают, что в городе разрушены уже 48 школ.

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В то же время начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП "Харьковводоканал" Валерий Харлан сообщил, что бригады коммунального предприятия ведут ремонтные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения и водоотвода во всех районах города.

"Сегодня все дома в городе – наши. Работаем в сложных условиях. После взрывов, ночных и дневных авианалетов заявок очень много. Планируем первоочередность ремонтов в зависимости от тяжести разрушений и последствий, таких как, например, подтопление подвального помещения, где скрываются люди. Самые интенсивные и самые частые аварии на внутридомовых сетях в Московском районе, здесь задействованы в ремонтах семь бригад нашего управления. Да, признаюсь, сложно, но держим ситуацию под контролем", - сказал Харлан.

Враг рассматривает возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области. Обвинить в этом хочет вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.