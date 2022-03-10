Российские оккупанты планируют взорвать склады аммиака на Харьковщине - СБУ

Российские захватчики думают взорвать склады аммиака – СБУ. Фото: Reuters

Враг рассматривает возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области. Обвинить в этом хочет вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские кафиры всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - .

В то же время в СБУ подчеркнули, что в российские фейковые новости никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни россияне.

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В спецслужбе отметили, что нападение РФ на роддом и больницу в Мариуполе – это бесчеловечный поступок.

"За него оккупантов обязательно придется строго отвечать: и перед украинскими воинами, и перед Гаагским трибуналом", - пишут в СБУ.

Поэтому РФ пытается запускать фейки об обстреле Мариуполя.

"Мол роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные", - добавляют в спецслужбе.

В Великобритании предполагают, что Россия может сфабриковать повод, чтобы применить химическое оружие в войне с Украиной. Поскольку план оккупировать страну и захватить Киев через несколько дней полностью провалился, враг может готовиться к химической атаке. Западные чиновники говорят, что у них есть причины опасаться возможного использования режимом Путина нетрадиционного оружия в Украине на фоне неудач российских захватчиков.