Британия опасается, что РФ фейками готовит основу для химической атаки против Украины

В Великобритании предполагают, что Россия может сфабриковать повод, чтобы применить химическое оружие в войне с Украиной. Поскольку план оккупировать страну и захватить Киев через несколько дней полностью провалился, враг может готовиться к химической атаке.

Западные чиновники говорят, что у них есть причины опасаться возможного использования режимом Путина нетрадиционного оружия в Украине на фоне неудач российских захватчиков. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.

Предполагают, что враг может использовать фейковые сообщения о якобы создании биологического оружия в Украине и других ложных заявлений. Британия заявляет, что у них есть "веские основания для беспокойства по поводу возможного использования нетрадиционного оружия" Россией. Они напомнили, что Москва имеет опыт применения химического оружия во время войны в Сирии.

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Военное ведомство РФ обвинило ранее "украинских националистов" в якобы подготовке каких-либо "провокаций" с использованием химического оружия в селе Золочев Харьковской области.

Также пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявляла, что в РФ вроде бы есть документы, "свидетельствующие" о том, что Штаты поддержали программу создания биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой. Киев и Вашингтон опровергли такие заявления как абсурдные.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.