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Спецтема: Война России против Украины

Представительница США озвучила идеальный вариант конца войны РФ против Украины

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Представительница США озвучила идеальный вариант конца войны РФ против Украины
Кристина Квин назвала идеальный конец вторжения РФ в Украину. Фото: "Радио Свобода"

В посольстве США назвали идеальный вариант завершения военного вторжения РФ в Украину.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин опасается, что военный конфликт может затянуться. Идеальное завершение войны озвучила в интервью "РБК-Украина".

"Украина очень настойчиво борется и, я бы сказала, удивила Россию тем, как она упорно и эффективно воюет и борется с продвижением войск. И я думаю, что это может затянуться, конечно. Нет, в идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", – заявила она.

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Представительница США выразила надежду, что продолжится и эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость ее войск и сил территориальной обороны. Также Квин пообещала ежедневные поставки снаряжения и оборонного оружия от США.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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