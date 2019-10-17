В фильме показали, как делают закарпатское вино

Видео изображает винодельческое дело Закарпатья. Фото: transkarpatia.net

Творческая группа Аkurat Закарпатья сняла новое видео под названием "Ой на горі винобрання!".

Закарпатский народный хор исполнил песню о том, как собирают виноград в Закарпатье, пишет Мукачево.net

Автор рассказывает, что видео создали для того, чтобы люди знали и любили свое и пели песни. Съемки песенного видео состоялись на территории одного из крупнейших виноградников области.

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За 15 минут клипа можно узнать традиции Закарпатья, услышать аутентичную музыку и увидеть зажигательные танцы и различные национальные костюмы, потому что на территории Закарпатья всегда сживались много национальностей. В видео показали и одну из самых интересных старинных традиций - танцы в бочке с виноградом.

В центре Рима археологи нашли голову статуи бога Диониса.В древнем Риме Диониса считали богом виноделия и веселья.