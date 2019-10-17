В фильме показали, как делают закарпатское вино

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 387
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1503
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2178
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1899
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2331
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3015
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1503
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4626
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
3
3
3
6
3
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации
12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации
Вышла в соседней области: нашли пропавшую 14-летнюю девушку
Вышла в соседней области: нашли пропавшую 14-летнюю девушку
Внедорожник расплющило, грузовик загорелся: на трассе произошла смертельная авария
Внедорожник расплющило, грузовик загорелся: на трассе произошла смертельная авария
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Видео
Все видео
В фильме показали, как делают закарпатское вино
В фильме показали, как делают закарпатское вино
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Рейдеры атакуют американского инвестора на Закарпатье - СМИ
Рейдеры атакуют американского инвестора на Закарпатье - СМИ
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3942
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7047
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1611
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 207
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 03:28

В фильме показали, как делают закарпатское вино

  Комментировать
В фильме показали, как делают закарпатское вино
Видео изображает винодельческое дело Закарпатья. Фото: transkarpatia.net

Творческая группа Аkurat Закарпатья сняла новое видео под названием "Ой на горі винобрання!".

Закарпатский народный хор исполнил песню о том, как собирают виноград в Закарпатье, пишет Мукачево.net

Автор рассказывает, что видео создали для того, чтобы люди знали и любили свое и пели песни. Съемки песенного видео состоялись на территории одного из крупнейших виноградников области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю

За 15 минут клипа можно узнать традиции Закарпатья, услышать аутентичную музыку и увидеть зажигательные танцы и различные национальные костюмы, потому что на территории Закарпатья всегда сживались много национальностей. В видео показали и одну из самых интересных старинных традиций - танцы в бочке с виноградом.

В центре Рима археологи нашли голову статуи бога Диониса.В древнем Риме Диониса считали богом виноделия и веселья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В фильме показали, как делают закарпатское вино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 76413
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 23094
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 22448
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 18946
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
2
 Просмотров: 15258
Закарпатье
14-летний парень зарезал деда
14-летний парень зарезал деда Просмотров: 3087
Трое детей стали жертвами взрыва
Трое детей стали жертвами взрыва Просмотров: 252
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
 Просмотров: 14643
Третьи сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, с которой оборвалась связь
Третьи сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, с которой оборвалась связь Просмотров: 2781
Венгрия забирает свои паспорта у закарпатцев
Венгрия забирает свои паспорта у закарпатцев 1 Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Голосов: 4930
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua