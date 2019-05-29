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среда, 29 мая 2019 23:28

Археологи нашли голову бога виноделия

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Археологи нашли голову бога виноделия
В Риме нашли голову Диониса. Фото: Daily Mail

В центре Рима археологи нашли голову статуи бога Диониса.

Специалисты вели раскопки у Форума, когда обнаружили остатки средневековой стены. Для ее строительства использовали обломки статуй, сообщает Daily Mail.

"Мы вели раскопки, разбирали стену, когда внезапно увидели завитки волос. Очищенный от земли, он предстал перед нами во всей красе", - рассказали ученые.

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Голову Диониса создали в период после I века н.э. Она была частью большой скульптуры. Со статуи пропали стеклянные глаза.

В древнем Риме Диониса считали богом виноделия и веселья.

Нашли фреску с изображением древнеримского заведения быстрого питания. Картину обнаружили в городе Помпеи.

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