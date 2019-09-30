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понедельник, 30 сентября 2019 13:50

В Черкассах эвакуируют дом: люди отравились неизвестным веществом
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В Черкассах люди отравились неизвестным веществом
Фото: vikka.ua
В Черкассах люди отравились неизвестным веществом
В Черкассах люди отравились неизвестным веществом
В Черкассах люди отравились неизвестным веществом
В Черкассах люди отравились неизвестным веществом

В Черкассах на улице Крылова жители одной из многоэтажек отравились неизвестным веществом. По словам пострадавших, накануне работники "Нового качества" травили в доме вредителей.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек. 2 взрослых и 5 детей доставили в больницы для дополнительного обследования. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность. На месте происшествия работают 6 "скорых". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - сообщил представитель ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

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Кроме спасателей и медиков, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова. Количество пострадавших постоянно растет.

40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой 13 сентября. Среди них 35 - дети.

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