Правоохранители начали расследовать инцидент. Фото: Galnet

В Хмельницком 13 человек отравились хлором в аквапарке.

"На днях врачи скорой помощи сообщили, что за медицинской помощью с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек - 11 детей разного возраста и двое взрослых. Медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Под наблюдением врачей всю ночь в больнице провели только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., которых в воскресенье утром выписали. Остальные после осмотра медиков от госпитализации отказалась", - об этом сообщает Нацполиция области.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды.

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В настоящее время ведется расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновным грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В одесской школе №11 отравились 53 ученика в столовой. 5 из них госпитализированы.