35 детей в больнице после отравления в школьной столовой

35 дітей потрапили до лікарні через відсідання в шкільній столовій. Фото: укрінформ

40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой 13 сентября.

Среди них 35 - дети, пишет interfax.

"В течение 14 - 16 сентября до информационного отделения Козятинской ЦРБ после предварительного диагноза острый гастроэнтероколит госпитализировано 40 человек (из них 35 детей), употреблявших еду в школьной столовой в СОШ №2 г. Козятин", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайним ситуациям.

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Работу заведения, который поставляла еду в школьную столовую приостановили.

Открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм.

В Винницкой области в школьной столовой отравились 20 человек: 5 взрослых и 15 детей. Происшествие случилось в Козятинской школе.