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воскресенье, 26 декабря 2021 17:50

В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу

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В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу
В Запорожской области на дороге произошел конфликт между двумя депутатами. Фото: acc.cv.ua

В Бердянске подрались депутаты городского и районного советов.

Один из них был водителем авто, а другой – пассажиром другого автомобиля. Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

Инцидент произошел 25 декабря на улице Волонтеров.

"46-летний депутат несколько раз ударил по голове на три года младшего коллегу. Таким образом, мужчины решали, кто имеет преимущество на дороге", - отметили в полиции.

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Пострадавший с травмами лица обратился в Бердянскую городскую больницу.

В полиции открыли уголовное дело по статье о преднамеренном легком телесном повреждении. Назначили соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

9 сентября народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко толкался в Верховной Раде. Это произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

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Дата
26
декабря

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