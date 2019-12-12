Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой

Эскиз памятника

В Виннице мэр города Сергей Моргунов хочет поставить памятник "грозе" девушек в коротких юбках.

Арт-объект возле второй школы будет связан с легендой о суровую учительницу, пишет vn.depo.ua.

"В начале ХХ в. здесь была женская гимназия со строгими правилами. И девушек могли не пустить на учебу из-за короткой юбки. На входе стояла учительница и проверяла длину с линейкой в руках. Было бы интересно, чтобы скульптура такой классной дамы появилась возле школы", - говорит городской голова.

Сейчас креативная команда работает над визуализацией образа. Ранее был проведен опрос среди старшеклассников, и они поддержали идею установки нового арт-объекта.

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В 20 веке мода на юбки менялась почти каждое десятилетие. Например, в 30-х годах длина платьев и юбок доходила до лодыжек, причем, юбки кроились по косой. Большое влияние на моду в это время киноиндустрия сделала. Главными иконами стиля стали Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Бетт Дэвис. После Второй мировой войны Женская одежда был минималистичным, а длина юбки была чуть ниже колен. Эталоном 50-х годов стали длинные пышные юбки и обилие тканей. Чуть позже в моду вошла более практичная юбка-карандаш.