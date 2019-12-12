Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 468
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 324
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2574
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8064
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1962
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4815
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
4
4
42
11
14
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Видео
Все видео
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 468
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 198
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 04:15

Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой

  Комментировать
  Эскиз памятника
Эскиз памятника

В Виннице мэр города Сергей Моргунов хочет поставить памятник "грозе" девушек в коротких юбках.

Арт-объект возле второй школы будет связан с легендой о суровую учительницу, пишет vn.depo.ua.

"В начале ХХ в. здесь была женская гимназия со строгими правилами. И девушек могли не пустить на учебу из-за короткой юбки. На входе стояла учительница и проверяла длину с линейкой в руках. Было бы интересно, чтобы скульптура такой классной дамы появилась возле школы", - говорит городской голова.

Сейчас креативная команда работает над визуализацией образа. Ранее был проведен опрос среди старшеклассников, и они поддержали идею установки нового арт-объекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под изображением девушки обнаружили портрет королевы

В 20 веке мода на юбки менялась почти каждое десятилетие. Например, в 30-х годах длина платьев и юбок доходила до лодыжек, причем, юбки кроились по косой.

Большое влияние на моду в это время киноиндустрия сделала. Главными иконами стиля стали Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Бетт Дэвис.

После Второй мировой войны Женская одежда был минималистичным, а длина юбки была чуть ниже колен.

Эталоном 50-х годов стали длинные пышные юбки и обилие тканей. Чуть позже в моду вошла более практичная юбка-карандаш.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 68527
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30493
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 12006
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 11925
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 11196
Винница
В Украину завезли помидоры с червями
В Украину завезли помидоры с червями Просмотров: 1125
"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке
"Брак за сутки": сколько развелось пар, которые поженились в спешке
 Просмотров: 558
Откроют первый социальный ресторан, который поразит своей кухней
Откроют первый социальный ресторан, который поразит своей кухней Просмотров: 486
Продлили арест американцу, который воевал на Донбассе
Продлили арест американцу, который воевал на Донбассе Просмотров: 684
Украинцы показали, какой полиции доверяют больше всего - рейтинг
Украинцы показали, какой полиции доверяют больше всего - рейтинг Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 754
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua