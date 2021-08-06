Украинский аэропорт стал новым центром Covid-вакцинации

В перспективе центр будет работать круглосуточно. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня Covid-прививку можно сделать в Международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

Вакцинируют пока исключительно пассажиров с билетами на самолет, сообщает пресс-служба Львовской ОГА. Желающим будут колоть вакцину Pfizer или CoronaVac.

"Для увеличения количества привитых 6 августа решением Минздрава в аэропорту открыли центр вакцинации", - говорится в сообщении.

В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Во Львовской области также функционируют 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа на Львовщине провакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации.

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В случае отсутствия в электронной системе здравоохранения записи о Covid-вакцинации, привитому следует обратиться к семейному врачу. Также можно попросить оцифровать запись о прививке в том вакцинальном центре, где делали прививку.