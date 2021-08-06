Украинский аэропорт стал новым центром Covid-вакцинации

 
Ексклюзивы
1/5
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 270
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 549
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 423
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 1980
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 504
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 405
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1818
Писатель-переселенец рассказал, что думает о Галичине
Писатель-переселенец рассказал, что думает о Галичине
Просмотров: 819
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
5
5
29
10
27
Воссоздали жилье древних славян - фото
Воссоздали жилье древних славян - фото
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на &quot;Итальянской свадьбе&quot; во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
&quot;Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить&quot; - как прошла первая в стране Органная резиденция
"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Видео
Все видео
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 774
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
1 Просмотров: 1854
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 243
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 10:45

Украинский аэропорт стал новым центром Covid-вакцинации

  Комментировать
Украинский аэропорт стал новым центром Covid-вакцинации
В перспективе центр будет работать круглосуточно. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня Covid-прививку можно сделать в Международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

Вакцинируют пока исключительно пассажиров с билетами на самолет, сообщает пресс-служба Львовской ОГА. Желающим будут колоть вакцину Pfizer или CoronaVac.

"Для увеличения количества привитых 6 августа решением Минздрава в аэропорту открыли центр вакцинации", - говорится в сообщении.

В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Во Львовской области также функционируют 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа на Львовщине провакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имеем рекорд - Минздрав поразил количеством вакцинированных за сутки

В случае отсутствия в электронной системе здравоохранения записи о Covid-вакцинации, привитому следует обратиться к семейному врачу. Также можно попросить оцифровать запись о прививке в том вакцинальном центре, где делали прививку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский аэропорт стал новым центром Covid-вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 16041
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6444
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4240
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4212
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4041
Львов
Воссоздали жилье древних славян - фото
Воссоздали жилье древних славян - фото
5
 Просмотров: 1278
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 5274
Во время урагана во Львове погибли два человека
Во время урагана во Львове погибли два человека Просмотров: 981
В Украине появилась новая административно-территориальная единица
В Украине появилась новая административно-территориальная единица
 Просмотров: 918
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
29
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 313
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть