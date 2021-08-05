Что делать, если запись о Covid-вакцинации не внесли в систему

Также можно попросить оцифровать запись в центре вакцинации. Фото: pixabay.com

В случае отсутствия в электронной системе здравоохранения записи о Covid-вакцинации, привитому следует обратиться к семейному врачу.

Также можно попросить оцифровать запись о прививке в том вакцинальном центре, где делали прививку, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

"Если заметили, что вашей записи нет в электронной системе, единственный человек, который может скорректировать запись – ваш семейный врач", – сказал он.

Если же ситуация не решается, необходимо обратиться на горячую линию национального колл-центра Минздрава по вопросам коронавируса: 0 (800) 60 20 19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во сколько раз вакцинация снижает риск Covid-заражения

Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Планируют ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус. За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542.