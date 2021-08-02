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понедельник, 02 августа 2021 10:43

В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев

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В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
"Совершенно справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированы сотрудники", подчеркнул Михаил Радуцкий. Фото: "Голос Украины"

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Такое заявление сделал в Facebook.

"Министерство охраны здоровья уже анонсировало, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80 процентов учителей. В настоящее время привита только половина педагогов. По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал Радуцкий.

Добавил: "Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 миллионов вакцин, на прошлой неделе более 2,5 миллионов. Вакцинация открыта для всех желающих".

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Предприятиям предлагают подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте, заявил Радуцкий. "Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", - добавил он.

С начала кампании по вакцинации сделали более 5,5 млн Covid-прививок. С начала прививочной кампании первую дозу получили 3 525 848 человек, двумя дозами привили 2 000 356 человек.

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