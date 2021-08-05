Covid-19 набирает скорость. Ситуация в Украине ухудшается

За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Из них детей – 81, медработников – 37.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 46 074 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 950, ИФА – 9 154. Также сделали 15 970 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 187 случаев;
Винницкая область - 57 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 43 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 23 случая;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 62 случая;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 36 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Львовская область - 55 случаев;
Николаевская область - 24 случая;
Одесская область - 75 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 21 случай;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 46 случаев;
Харьковская область - 59 случаев;
Херсонская область - 40 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 27 случаев;
Черновицкая область - 23 случая;
Черниговская область - 41 случай.
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Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.
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