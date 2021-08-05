Covid-19 набирает скорость. Ситуация в Украине ухудшается

Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1052 новых больных коронавирусом. Из них детей – 81, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 46 074 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 950, ИФА – 9 154. Также сделали 15 970 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 187 случаев;

Винницкая область - 57 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 43 случая;

Донецкая область - 55 случаев;

Житомирская область - 23 случая;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 62 случая;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 36 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Львовская область - 55 случаев;

Николаевская область - 24 случая;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 46 случаев;

Харьковская область - 59 случаев;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 27 случаев;

Черновицкая область - 23 случая;

Черниговская область - 41 случай.

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Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.