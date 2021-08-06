Имеем рекорд - Минздрав поразил количеством вакцинированных за сутки

5 августа в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей - 167 383 человека.

Из них одну дозу получили 98 447 человек полностью иммунизированы - 68 936, сообщают в Минздраве.

Так вчера работали 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек полностью иммунизированы - 2 284 166 человек. Всего проведено 6 237 706 прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать полгода после выздоровления от коронавируса, а сразу вакцинироваться. Раньше давали такую рекомендацию, потому викцины было мало, а в переболев несколько месяцев сохранялся иммунитет.

Теперь во время консультаций в Минздраве врачи советуют идти вакцинироваться сразу, как только прошли симптомы коронавирусной болезни. Дополнительные исследования проводить не стоит.