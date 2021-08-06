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пятница, 06 августа 2021 02:14

Для вакцинации от Covid-19 не нужно ждать полгода после выздоровления - МОЗ

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Для вакцинации от Covid-19 не нужно ждать полгода после выздоровления - МОЗ
В Минздраве объяснили правила вакцинации переболевшим от коронавируса. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать полгода после выздоровления от коронавируса, а сразу вакцинироваться.

"Когда мы начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививки после перенесенной инфекции через полгода, но эта рекомендация действовала в условиях ограниченного доступа к вакцинам, поскольку шесть месяцев человека защищает иммунитет, который сформировался после болезни", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" .

Во время консультаций в Минздраве врачи советуют идти вакцинироваться сразу, как только прошли симптомы коронавирусной болезни.

"И не нужно идти в одну лабораторию, не проводить никаких исследований - это все маркетинговые ловушки, которыми заманивают людей, чтобы они провели исследования", - добавил министр.

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За год в Украине могут ввести повторную вакцинацию. Прививать будут тех, кто уже получил укол. От производителя нет официальной рекомендации по внедрению третьей дозы.

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