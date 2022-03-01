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вторник, 01 марта 2022 11:12

Спецтема: Напад Росії на Україну

Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов

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Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов
Кто чем может, помогайте обороне, обратился мэр Чернигова.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил вознаграждение за подбитую технику российского врага и убитых оккупантов.

Об этом сказал в видеообращении.

"Значительная часть российских войск находится вокруг Чернигова, они хотят захватить город.

Просьба ко всем жителям Черниговщины, делайте все, чтобы не допустить военную технику, горюче-смазочные материалы, оружие, российских солдат. Чтобы они не продвигались дальше. В первую очередь, это касается северных районов.

Кто чем может, помогайте обороне", - обратился.

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Мэр заявил, что в случае прохождения на территорию города вражеского БТР, за его уничтожение, поджог будет личная премия – 150 тыс. грн.

Дальше расценки следующие:

сожженный БПМ – 200 тыс. грн

сожженный танк – 250 тыс.

плененный или убитый российский военный - $300

Атрошенко поблагодарил всех, кто защищает Украину от российско-фашистских захватчиков.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломук призвал жителей Ривне и области ликвидировать российских оккупантов или брать их в плен. Предлагал расценки: за ликвидированного врага - 50$, за пленного - 100$.

А депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин предлагает вознаграждение от $200 до $2800 в зависимости от того, это видео или задержанный диверсант и коллаборант.

В Россию стали прибывать первые эшелоны с ранеными солдатами и мешки с их трупами. В ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ.

За все время войны против Украины РФ ориентировочно потеряла 5710 человек личного состава.

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