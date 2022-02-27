Повысил ставки: еще один депутат будет давать деньги за головы оккупантов

Депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин предлагает вознаграждение за поиск российских диверсантов. Фото: Фейсбук

Депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин предлагает вознаграждение за поиск российских диверсантов. Рассчитывается долларами, сообщает в Facebook.

Предлагает вознаграждение от $200 до $2800 в зависимости от того, это видео или задержанный боевик и коллаборант.

"200 долларов за видео члена дрг, где четко видны его лицо, когда он делает плохие вещи, связанные с российским вторжением. 1600 долларов за восторженного члена других, при наличии доказательств, описанных выше, не сильно помятого - сообщаете нам и вызываете полицию. 2800 долларов за сильно помятого, но живого - сообщаете нам и сразу вызываете полицию и скорую помощь", - написал Нагаткин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России некого выводить в бой – Жданов

Депутат призвал одесситов присоединиться к его "субботнику по очищению Одессы":

"Присоединяйтесь к нашему субботнику. Убираем Одессу вместе. Помогаем СБУ. Внимательно смотрим по сторонам, снимаем на телефон плохих людей, сообщаем нам, получаем эстетическое удовольствие и призы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 тыс. грн в месяц - Зеленский объявил новые зарплаты военным

26 февраля народный депутат Дмитрий Соломук призвал жителей Ровно и Ровенщины ликвидировать российских оккупантов или брать их в плен. За это обещает денежное вознаграждение 50$ – 100$. Украина четвертый день с 24 февраля отражает полномасштабное российское вторжение. Вооруженные силы Украины наносят противнику серьезные потери.