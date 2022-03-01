В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными

В ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ. Фото: Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников

В Россию начали прибывать первые эшелоны с ранеными солдатами и мешки с их трупами.

В ближайшее время состоятся первые захоронения в РФ, заявил 1 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Gazeta.ua. В МВД призвали украинцев помочь сорвать новую мобилизацию в России.

"Российские власти уже не смогут это скрыть. Если у вас есть друзья в Российской Федерации, даже если вы с ними после 2014-го не общались, не поленитесь и свяжитесь с ними. Перешлите им фотографии их пленных. Фотографии русских, погибших здесь из-за капризов их карлика. Это наша украинская отечественная война, и каждый из нас может помочь в этой войне, воюя в тылу врага и деморализуя его", – сказал Денисенко.

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С начала войны против Украины президент РФ Владимир Путин скрывается в бункере на Урале. В то же время россияне уже испытывают экономические неурядицы, поскольку рубль "просел" на 40%.

23 февраля начальник Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщил, что Россия закупила 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов. 24 февраля Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.