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вторник, 01 марта 2022 09:59

Плененный под Житомиром "вагнеровец" теперь считает Путина х*йлом

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Плененный под Житомиром &quot;вагнеровец&quot; теперь считает Путина х*йлом
На Житомирщине допросили пленного наемника ЧВК "Вагнер". Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В Житомирской области в Овруче в плен попал наемник ЧВК "Вагнер", воевавший в Сирии в поддержку режима Башара Асада.

Там за убийство людей он получал $60 в сутки, сообщил 1 марта Алексей Гончаренко в Telegram.

"За украинских женщин и детей президент РФ Владимир Путин платит ему всего 2% от оклада!", - говорится в сообщении.

Во время допроса пленный "вагнеровец" осознал, что Путин - х*йло.

"Когда нас схватили в Украине, то отнеслись по-человечески", - сказал он.

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Более 400 российских наемников действуют в Киеве по приказу Кремля, чтобы убить президента Владимира Зеленского и членов его правительства. А также подготовить почву для взятия украинской власти под контроль Москвы.

ЧВК "Вагнера", руководимая одним из ближайших союзников президента РФ Владимира Путина, пять недель назад послала наемников из Африки с миссией убить Зеленского и руководство Украины за солидное вознаграждение.

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