Оккупанты за время войны уже потеряли более 5,7 тыс. человек

Потери врага продолжают расти. Фото: Генштаб ВСУ

За все время войны против Украины Россия ориентировочно потеряла 5710 человек личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Пленных – 200.

Украинцы уничтожили 29 самолетов противника, 29 вертолетов, 198 танков, 846 боевых бронированных машин.

Оккупанты потеряли 77 артиллерийских систем, семь средств ПВО, 24 реактивных системы залпового огня, 60 цистерн с топливом, три беспилотника оперативно-тактического уровня, два катера и 305 единиц автомобильной техники.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщают в Генштабе.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.