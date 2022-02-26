Депутат объявил награду за головы оккупантов

За уничтоженных военных РФ обещают денежное вознаграждение. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломук призвал жителей Ровно и Ровенской области ликвидировать российских окупантов или брать их в плен.

За это обещает денежное вознаграждение, написал политик в Facebook.

"Расценки" следующие: ликвидированный враг – вознаграждение 50$. За пленника – 100$.

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"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Открываем охоту на российских оккупантов Counter-Strike. Если на территории Ровенской области найдете оккупанта, ликвидируйте его или плените", - подчеркнул Соломчук.

В результате широкомасштабного нападения российских захватчиков на Украину погибли 198 наших соотечественников, из них трое детей. Кроме того, в разных городах страны – 1115 раненых, из которых 33 ребенка, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Таковы данные по состоянию на 13:00 26 февраля по гражданским гражданам.