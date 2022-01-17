Убитого почти шесть лет назад водителя BlaBlaCar похоронят

Убитого почти шесть лет назад водителя BlaBlaCar Тараса Познякова похоронят в Днепре 21 января в 11:00.

Правоохранители закончили необходимые экспертизы, поэтому тело мужчины передадут родственникам, сообщила мать убитого Ольга Король.

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"Завершены необходимые экспертизы. Мы можем забрать сына", - написала Король.

Отпевание состоится 20 января в 13:00 в Свято-Михайловском златоверхом соборе. Адрес: Киев, ул. Трехсвятительская, 8. Вход в собор - в защитных масках, добавила Король.

25-летний Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016 года. На собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев для трудоустройства. Через BlaBlaCar взял попутчиков, представившихся бойцами "Правого сектора". Однако в Киев он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе. Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя, один из которых был гражданином России.

В августе 2016-го Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Россиянина Луана Кингисеппа искали больше двух лет. Все это время он жил в столице в съемной квартире на просп. Науки, 11. 23 марта 2019 года погиб от взрыва гранаты.

Голуба приговорили к пожизненному заключению в 2019-м.

СБУ нашла тело Познякова в августе 2021 года и только в декабре экспертиза официально подтвердила, что тело принадлежит именно львовянину.