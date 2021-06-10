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четверг, 10 июня 2021 12:17

Убийце секретаря суда оставили высшую меру наказания

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Убийце секретаря суда оставили высшую меру наказания
Дмитрий Голуб своей вины в убийстве Тараса Позняков не признал. Фото: wz.lviv.ua

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор для бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Его в 2019-м приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества за убийство секретаря суда из Львова Тараса Познякова. Об этом сообщает офис генпрокурора.

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По данным ведомства, суд оставил апелляционную жалобу защитника Голуба без удовлетворения.

"Ему инкриминируется умышленное убийство, разбой, незаконное завладение транспортным средством, незаконное обращение с оружием, подделка и использования поддельных документов", - сказано в сообщении.

Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016-го. На собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев с целью трудоустройства. Через BlaBlaCar взял попутчиков, которые представились бойцами "Правого сектора". Однако в Киев он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе. Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя, один из которых был гражданином России. В августе 2016-го Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Россиянина Луана Кингисеппа искали более двух лет. Оказалось, все это время беглец жил в столице в съемной квартире на ул. Науки, 11. 23 марта 2019-го погиб от взрыва гранаты.

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