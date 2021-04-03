Секретарь суда исчез, взяв попутчиков с BlaBlaCar

5 лет назад 4 апреля исчез 25-летний Тарас Позняков. Работал секретарем Шевченковского районного суда во Львове. В тот день на своем автомобиле Audi А6 отправился в столицу. Взял двух пассажиров. О поездке договорился с ними на портале Bla-Bla Car. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез. Машину Тараса нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района столицы. На ней были другие номера. В салоне обнаружили кровь и пулевые отверстия. В багажнике - загрязненные глиной берцы.

Автор: UAportal Четыре года не могут найти тело львовянина25-летнего Тараса Познякова Его убили попутчики с Bla-Bla Car

Через полгода правоохранители задержали одного из подозреваемых в исчезновении Познякова- Дмитрия Голуба. Он родом из Черновцов, был добровольцем ДУК "Правый сектор". Имеет позывной "Тоф". Второго подозреваемого россиянина Луана Кингисеппа искали более 2 лет. Оказалось, все это время беглец жил в столице в съемной квартире на ул. Науки, 11. 23 марта 2019-го погиб от взрыва гранаты. Мертвым его в квартире нашли соседи.

Автор: krapka.club Слева направо: Тарас Позняков, Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп на заправке

3 года длилось следствие по делу об исчезновении львовянина. Пришли к выводу, что мужчину убили. Приговор обвиняемому в преступлении Голубую вынесли 28 мая 2019-го - Киево-Святошинский райсуд столицы признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Однако тела убитого так и не нашли.

Автор: Zaxid.net Автомобиль Тараса Познякова последний раз видели на автозаправке. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез

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Как проходили суды

Правоохранители установили, что владельца машины расстреляли. Выстрелов было три. Тарасу попали в бедро, спину и грудь. Однако мотив - до сих пор неизвестен. Адвокат Голуба Роман Клименко еще до оглашения приговора заявлял в суде, что, возможно, "никакого убийства не было". Отец Тараса, Александр Позняков, пояснил: таким образом адвокат пытался затянуть дело.

"Никаких доказательств того, что сын жив, он не предоставил. Кроме того, все экспертизы подтвердили, что сына убили. Вопрос - за что? Чтобы завладеть 10-летней машиной?", - говорил мужчина.

Также рассказывал и о шантаже со стороны Дмитрия Голуба. Мол, говорил, что покажет место, где они закопали тело, в обмен на отказ от всех обвинений и $50 тыс. Мужчина встречался с Голубом в СИЗО и даже согласился заплатить эти деньги. Но передать их Голубу так и не удалось, потому все договоренности злоумышленник сорвал. Кроме того, потребовал уже $75 тыс. И переговоры решил вести не с отцом, а с матерью Тараса. Тогда Александр обратился в полицию.

Автор: wz.lviv.ua Дмитрий Голуб своей вины в убийстве Тараса Познякова не признал

"Он до последнего надеялся, что избежит наказания. Странное обстоятельство: адвокат Голуба не пришел на заседание, когда объявляли приговор. Написал ходатайство, чтобы дело рассмотрели без него", - говорил Александр Позняков.

Автор: zaxid.net Дмитрий Голуб заявил, что ему не дали выступить с последним словом в суде

Уверен, что в этом деле есть еще кто-то, до сих пор не известен, но заинтересован в исчезновении его сына. И очень надеется, что тело Тараса все же найдут.

Тарас Позняков работал секретарем Шевченковского районного суда Львова. Его мать Ольга Васильевна - руководитель аппарата Сиховского районного суда в городе. Отец Александр Викторович - заместитель начальника таможенного поста в аэропорту "Львов". Тарас имел в день исчезновения важную встречу в Киеве на 12:00. Из Львова веиз какие-то важные документы. За несколько дней до этого на Bla-Bla Car договорился с киевлянином Олегом Мазарчук и Владимиром Демьянива из Черновицкой области.