Секретарь суда исчез, взяв попутчиков с BlaBlaCar

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1287
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 495
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 576
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1143
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1062
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
6
5
3
6
5
В столичном частном доме произошел взрыв
В столичном частном доме произошел взрыв
На территории заброшенного завода обнаружили склад боеприпасов
На территории заброшенного завода обнаружили склад боеприпасов
Местный житель во время обстрела получил ранения
Местный житель во время обстрела получил ранения
На территории заброшенного завода обнаружили склад оружия
На территории заброшенного завода обнаружили склад оружия
Взрыв в Одессе: сообщили о погибшем
Взрыв в Одессе: сообщили о погибшем
Видео
Все видео
Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе
Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе
В жилье прописался чужой, а все вещи вывезли: соседи не дали "исчезнуть" одинокому мужчине
В жилье прописался чужой, а все вещи вывезли: соседи не дали "исчезнуть" одинокому мужчине
Злоумышленники обманули украинский на 10 млн грн
Злоумышленники обманули украинский на 10 млн грн
Массаж "с клубничкой" - сожители попались на пикантном "бизнесе"
Массаж "с клубничкой" - сожители попались на пикантном "бизнесе"
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1287
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1053
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 891
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 324
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 603
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 05:25

Секретарь суда исчез, взяв попутчиков с BlaBlaCar
5

  Комментировать

5 лет назад 4 апреля исчез 25-летний Тарас Позняков. Работал секретарем Шевченковского районного суда во Львове. В тот день на своем автомобиле Audi А6 отправился в столицу. Взял двух пассажиров. О поездке договорился с ними на портале Bla-Bla Car. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез. Машину Тараса нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района столицы. На ней были другие номера. В салоне обнаружили кровь и пулевые отверстия. В багажнике - загрязненные глиной берцы.

Автор: UAportal
  Четыре года не могут найти тело львовянина25-летнего Тараса Познякова Его убили попутчики с Bla-Bla Car
Четыре года не могут найти тело львовянина25-летнего Тараса Познякова Его убили попутчики с Bla-Bla Car

Через полгода правоохранители задержали одного из подозреваемых в исчезновении Познякова- Дмитрия Голуба. Он родом из Черновцов, был добровольцем ДУК "Правый сектор". Имеет позывной "Тоф". Второго подозреваемого россиянина Луана Кингисеппа искали более 2 лет. Оказалось, все это время беглец жил в столице в съемной квартире на ул. Науки, 11. 23 марта 2019-го погиб от взрыва гранаты. Мертвым его в квартире нашли соседи.

Автор: krapka.club
  Слева направо: Тарас Позняков, Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп на заправке
Слева направо: Тарас Позняков, Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп на заправке

3 года длилось следствие по делу об исчезновении львовянина. Пришли к выводу, что мужчину убили. Приговор обвиняемому в преступлении Голубую вынесли 28 мая 2019-го - Киево-Святошинский райсуд столицы признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Однако тела убитого так и не нашли.

Автор: Zaxid.net
  Автомобиль Тараса Познякова последний раз видели на автозаправке. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез
Автомобиль Тараса Познякова последний раз видели на автозаправке. В 30 км от Киева съехал в лес и исчез

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто Позднякова пробыло в Боярке 11 минут - видеореконструкция

Как проходили суды

Правоохранители установили, что владельца машины расстреляли. Выстрелов было три. Тарасу попали в бедро, спину и грудь. Однако мотив - до сих пор неизвестен. Адвокат Голуба Роман Клименко еще до оглашения приговора заявлял в суде, что, возможно, "никакого убийства не было". Отец Тараса, Александр Позняков, пояснил: таким образом адвокат пытался затянуть дело.

"Никаких доказательств того, что сын жив, он не предоставил. Кроме того, все экспертизы подтвердили, что сына убили. Вопрос - за что? Чтобы завладеть 10-летней машиной?", - говорил мужчина.

Также рассказывал и о шантаже со стороны Дмитрия Голуба. Мол, говорил, что покажет место, где они закопали тело, в обмен на отказ от всех обвинений и $50 тыс. Мужчина встречался с Голубом в СИЗО и даже согласился заплатить эти деньги. Но передать их Голубу так и не удалось, потому все договоренности злоумышленник сорвал. Кроме того, потребовал уже $75 тыс. И переговоры решил вести не с отцом, а с матерью Тараса. Тогда Александр обратился в полицию.

Автор: wz.lviv.ua
  Дмитрий Голуб своей вины в убийстве Тараса Познякова не признал
Дмитрий Голуб своей вины в убийстве Тараса Познякова не признал

"Он до последнего надеялся, что избежит наказания. Странное обстоятельство: адвокат Голуба не пришел на заседание, когда объявляли приговор. Написал ходатайство, чтобы дело рассмотрели без него", - говорил Александр Позняков.

Автор: zaxid.net
  Дмитрий Голуб заявил, что ему не дали выступить с последним словом в суде
Дмитрий Голуб заявил, что ему не дали выступить с последним словом в суде

Уверен, что в этом деле есть еще кто-то, до сих пор не известен, но заинтересован в исчезновении его сына. И очень надеется, что тело Тараса все же найдут.

Тарас Позняков работал секретарем Шевченковского районного суда Львова. Его мать Ольга Васильевна - руководитель аппарата Сиховского районного суда в городе. Отец Александр Викторович - заместитель начальника таможенного поста в аэропорту "Львов". Тарас имел в день исчезновения важную встречу в Киеве на 12:00. Из Львова веиз какие-то важные документы. За несколько дней до этого на Bla-Bla Car договорился с киевлянином Олегом Мазарчук и Владимиром Демьянива из Черновицкой области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секретарь суда исчез, взяв попутчиков с BlaBlaCar». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 49104
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 21699
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10638
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 10422
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 9567
Происшествия
Сообщили обстоятельства похищения бывшего украинского судьи
Сообщили обстоятельства похищения бывшего украинского судьи Просмотров: 1053
В столичном частном доме произошел взрыв
В столичном частном доме произошел взрыв
6
 Просмотров: 459
Педофилы 74 и 66 лет развращали несовершеннолетних и снимали с ними порно
Педофилы 74 и 66 лет развращали несовершеннолетних и снимали с ними порно Просмотров: 855
В больнице на женщину обрушился потолок
В больнице на женщину обрушился потолок Просмотров: 351
Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе
Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
1
На дитя
1
Кравчук дал 4 совета Зеленскому
Голосов: 429
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть