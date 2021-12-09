Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Тело водителя из сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова обнаружила Служба безопасности Украины. Его в 2016 году убили попутчики и угнали его автомобиль.

"Спецслужба располагает данными о возможном заказном характере совершения убийства. Их проверяют", - сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает "Бабель".

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"СБУ нашла труп Тараса Познякова. К поисковым работам привлекли спецтехнику Минобороны", - сказал он.

Фото: UAportal

Дело расследуют как умышленное убийство.

Тело нашли вблизи трассы Житомир - Киев. На прошлой неделе стали известны результаты экспертизы, пишет со ссылкой на собственные источники "Украинская правда".

25-летний Тарас Позняков исчез 4 апреля 2016 года. На собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев для трудоустройства. Через BlaBlaCar взял попутчиков, представившихся бойцами "Правого сектора". Однако в Киев он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе. Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя, один из которых был гражданином России. В августе 2016-го Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Россиянина Луана Кингисеппа искали больше двух лет. Все это время он жил в столице в съемной квартире на просп. Науки, 11. 23 марта 2019 года погиб от взрыва гранаты. Голуба приговорили к пожизненному заключению в 2019-м.