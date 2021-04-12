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понедельник, 12 апреля 2021 23:58

Транспорт только в "часы пик": еще один город усиливает карантин

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Транспорт только в &quot;часы пик&quot;: еще один город усиливает карантин
В Запорожье усилят карантин. Фото: Украинское правд

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье ухудшается. Власти решили усилить карантинные ограничения.

Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая – 300 – 400 новых больных в сутки. Уже почти 1000 человек умерли. Медики в аврале – ежедневно 200 госпитализаций. Больницы могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни, написал мэр Владислав Буряк в фейсбук.

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00. В салоне могут быть заполнены только сидячие места. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

"Как будет работать транспорт в выходные – сообщим дополнительно. Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса", – подчеркнул глава города.

С 12 апреля все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы – закрыты.

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В Днепре из-за сложной эпидемиологической ситуации карантин продлили до 30 апреля.

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