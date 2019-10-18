Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории

Фото: Оксана Княжик

Писательница Дара Корний представила во Львове книгу "Волшебные существа украинского мифа. Домашние духи". Работа автора стала второй из серии о волшебных существах. Первая книга - о духах природы, третью Дара Корний планирует написать о дводушниках и причудливых существах, а четвертую - о сказочных зверях.

Работа, которую представила писательница, рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии.

"Чтобы написать книгу, я читала много литературы, но, кроме этого, проводила так называемые полевые исследования. Меня допустили в архив 1970-х, когда студенты ходили по деревням и записывали рассказы старожилов о наших традициях и приметы. Так я смогла изучить этот вопрос", - говорит автор.

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Кроме того, с Дарой Корний иногда также случались мистические случаи.

"Когда была маленькой, то поехала к бабушке с дедом на Волынь. Мы гуляли по узкой тропинке между болотами. Вдруг я свернула в сторону и упала в воду. Дед успел схватить меня за волосы и вытащил, как репку. Но то, что я увидела под водой, никогда не забуду. На меня удивленным взглядом что-то смотрело. Это была точно не лягушка. Существо большое и нельзя даже объяснить, на что похоже. Как будто имело претензии, что я зашла на его территорию. Этот взгляд помню до сих пор".

В книге основной акцент автор сделала на домашних духах.

"Почти все слышали о Домовом. Как-то знакомая женщина рассказывала мне о том, что Домовой нашел сережку, которую она потеряла, и положил обратно в шкатулку. Или, например, когда забыли что-то дома и вернулись, надо посмотреть в зеркало. Там живет Зеркалица, и она не позволит злым духам следовать за вами", - отмечает Дара Корний.

По ее словам, философия украинцев всегда была сильной, а вера в духов помогала и подсказывала. Наши предки верили, что плохую судьбу можно изменить добрыми делами, потому что все в наших руках.

Дара Корний - украинская писательница-прозаик, лауреат третьей премии "Коронации слова" за роман "Гонихмарник", написанный в жанре городского фэнтези. Его опубликовало издательство "Клуб семейного досуга" в 2010-м. Дара Корний писала сначала для детской аудитории, для журналов "Янгелятко", "Янгеляткова наука" и для подростков.