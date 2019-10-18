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пятница, 18 октября 2019 15:02

Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
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Книга Дары Корній рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии
Фото: Оксана Княжик
Книга Дары Корній рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии
Книга Дары Корній рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии
Книга Дары Корній рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии
Книга Дары Корній рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии

Писательница Дара Корний представила во Львове книгу "Волшебные существа украинского мифа. Домашние духи". Работа автора стала второй из серии о волшебных существах. Первая книга - о духах природы, третью Дара Корний планирует написать о дводушниках и причудливых существах, а четвертую - о сказочных зверях.

Работа, которую представила писательница, рассказывает об удивительном мире украинских верований, существ из древней украинской мифологии.

"Чтобы написать книгу, я читала много литературы, но, кроме этого, проводила так называемые полевые исследования. Меня допустили в архив 1970-х, когда студенты ходили по деревням и записывали рассказы старожилов о наших традициях и приметы. Так я смогла изучить этот вопрос", - говорит автор.

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Кроме того, с Дарой Корний иногда также случались мистические случаи.

"Когда была маленькой, то поехала к бабушке с дедом на Волынь. Мы гуляли по узкой тропинке между болотами. Вдруг я свернула в сторону и упала в воду. Дед успел схватить меня за волосы и вытащил, как репку. Но то, что я увидела под водой, никогда не забуду. На меня удивленным взглядом что-то смотрело. Это была точно не лягушка. Существо большое и нельзя даже объяснить, на что похоже. Как будто имело претензии, что я зашла на его территорию. Этот взгляд помню до сих пор".

В книге основной акцент автор сделала на домашних духах.

"Почти все слышали о Домовом. Как-то знакомая женщина рассказывала мне о том, что Домовой нашел сережку, которую она потеряла, и положил обратно в шкатулку. Или, например, когда забыли что-то дома и вернулись, надо посмотреть в зеркало. Там живет Зеркалица, и она не позволит злым духам следовать за вами", - отмечает Дара Корний.

По ее словам, философия украинцев всегда была сильной, а вера в духов помогала и подсказывала. Наши предки верили, что плохую судьбу можно изменить добрыми делами, потому что все в наших руках.

Дара Корний - украинская писательница-прозаик, лауреат третьей премии "Коронации слова" за роман "Гонихмарник", написанный в жанре городского фэнтези. Его опубликовало издательство "Клуб семейного досуга" в 2010-м. Дара Корний писала сначала для детской аудитории, для журналов "Янгелятко", "Янгеляткова наука" и для подростков.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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