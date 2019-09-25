Тхеквондист, которого спасал целый магазин, пришел в себя - подробности

Очнулся тхеквондист. Фото: Facebook

25 сентября тхеквондист Вадим Боярин, который вчера вечером пострадал в кровавой драке в Полтаве, пришел в себя. Сейчас он находится в реанимации - накануне его прооперировали.

О состоянии пострадавшего сообщил его тренер Юрий Шавиро.

"Вадим в сознании. Угрозы жизни нет! Врачи вовремя и профессионально оказали помощь. Спасибо неравнодушным - крови собрали достаточно!" - прокомментировал сообщение о трагедии Юрий в соцсети.

В себя парень пришел около 10 утра.

Как сообщает интернет-издание "Коло", о том, что произошло, своему отцу Вадим рассказал - хотел одолжить у друга денег на лечение травмы колена. Понадобилось 3000. Произошла ссора из-за денег, во время которой товарищ нанес удар в шею Вадиму и не выпускал того из квартиры. Вадим пытался защищаться и сбежать.

Полиции Полтавщины удалось оперативно задержать нападавшего. Им оказался теннисист Пилип Полтавец.

"Выяснилось, что конфликт возник между двумя знакомыми, которые находились в одной из квартир неподалеку. Оба юноши 2000 года рождения. Во время конфликта между ними завязалась драка, а потом и поножовщина. Оба имеют ряд телесных повреждений и порезов. Ребята не слышат и не говорят, поэтому один из них пришел к людному месту, чтобы ему помогли, так как позвать на помощь не мог. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта ", - рассказал о конфликте пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Близкие и друзья Вадима Боярина объявили о сборе средств, которые направят на лечение спортсмена.

"Вы можете перечислить средства на карту мамы Вадима:

Приват Банк: 4149 4978 6269 7945 Боярин Галина Николаевна ", - опубликовали в сети.

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24 сентября в Полтаве был тяжело ранен чемпион Украины по тхэквондо Вадим Боярин. Парень имеет недостатки слуха и речи. Он получил многочисленные ножевые ранения в живот и шею. Истекая кровью, дошел до магазина, где ему вызвали "скорую". Спортсмена доставили в больницу и сделали операцию.