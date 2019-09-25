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среда, 25 сентября 2019 10:40

В Полтаве порезали чемпиона Украины по тхэквондо

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24 сентября в Полтаве был тяжело ранен чемпион Украины по тхэквондо Вадим Боярин.

Парень имеет недостатки слуха и речи. Он получил многочисленные ножевые ранения в живот и шею, пишет ТСН.

Истекая кровью, дошел до магазина, где ему и вызвали скорую. Спортсмена доставили в больницу и сделали операцию.

Автор: Трибуна
  Вадим Боярин
Вадим Боярин

Боярин потерял много крови и нуждается в ее переливании. Сейчас он находится в реанимации.

Полиция задержала нападавшего - им оказался спортсмен-теннисист Филипп Полтавец. Конфликт между ними произошел вблизи магазина, который в дальнейшем и перерос в резню.

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В 2017 году Боярин стал "серебряным" призером Дефлимпийских игр. Вадим Боярин стал лучшим в весовой категории до 68 кг. Вадим одолел двух соперников и привез домой чемпионское "золото". До соревнований Вадима готовил тренер Юрий Шавиро.

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