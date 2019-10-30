Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото

Фото: Светлана Бондарева

7-летний Игорь Жебко с марта этого года начал заниматься картингом. За это время парень получил много медалей и наград. Получил 19 кубков.

Журналисты Gazeta.ua поинтересовались у маленького полтавчанина, как себя чувствовать звездой, а у его родителей расспросили, во сколько обходится недешевое увлечение.

Первое авто купили в марте этого года, когда побывали на соревнованиях на полтавском картодроме "Лтава".

"Выступал наш знакомый. Дал попробовать поездить. Игорю понравилось. Пришлось покупать карт ", - объясняет отец Александр Жебко.

Картинг - единственный вид автотранспорта, на котором можно ездить детям. Для этого надо пройти специальную комиссию, иметь лицензию и нотариальное разрешение от родителей. Чтобы собрать сына на первые соревнования родители потратили более 2 тыс. евро.

"Первую машину купили за $ 1,2 тыс, пригнали из Днепра. За второе заплатили на $ 300 больше. Приобрели его недавно. Первую продадим, или будем сдавать в аренду", - рассказывает по дороге на полтавский картодром мать парня Лилия Ковалевская. Едем на тренировку на ее легковушке Audi. Игорь сидит на заднем сиденье.

Автомобиля не достаточно для того чтобы заниматься спортом, еще надо и специальная одежда: шлем, комбинезон, защита на ребра. Также необходимы перчатки, фиксация для шеи и специальная обувь. Защита необходима, потому что сиденья в машине пластиковые, а амортизация отсутствует.

На гонки выезжают на три дня. Оплачивают проезд, питание, проживание и платят деньги за командировку механику и тренеру. Они работают в специальной палатке, которая служит, как гараж. На ремонт за одни соревнования карт может становиться несколько раз.

Автор: Светлана Бондарева Тренер Юрий Гонтовой консультирует Игоря во время тренировки

"Папа Игоря подсчитал, что один сезон обходится в 10 000 евро. В Киеве одна тренировка стоит 100 евро. В Полтаве дешевле. В месяц платим тренерам 10 тыс. грн. И это за четыре тренировки в неделю ", - отмечает Лилия. В дальнейшем планируют выйти на европейский уровень, это в разы дороже.

Игорь Жебко дважды попадал в аварии во время гонки.

"На соревнованиях в Киеве вылетел из машины во время входа в поворот. Из машины было не страшно вылетать, а больно. Нога сильно болела. Тело было в синяках, а нос - в крови ", - присоединяется к разговору Игорь.

"Страшно, когда останавливают гонки. Видишь, как туда мчится "скорая" и понимаешь - врачи бегут к твоему ребенку. А сын в то время переживает, успеет ли механик сделать машину, чтобы успеть в следующий заезд ", - добавляет Лилия. Говорит, что переживания матери нередко передается ребенку. Поэтому мамы на гонки стараются не ходить.

Соревнования в теплое время года проходят через неделю, иногда еженедельно. Пытаются присоединиться ко всем, которые проходят по Украине. Лилия это объясняет тем, что лучше, когда больше детей на трассе. Например в Полтаве всего три парня, в Украине на гонках бывает 9-12 участников, а в Европе их количество достигает 30. Уезжают в пятницу, поэтому Игорь традиционно пропускает один день в обучении.

"Учителя позволяют. Но говорят: "Если не приходишь на обучение, то должен привозить нам кубки. На популярность в классе это никак не влияет", - стыдливо говорит.

Автор: Светлана Бондарева Игорь едет за рулем автомобиля матери

За километр до картодрома Лилия останавливает авто и предлагает Игорю сесть за руль. Тот быстро перелезает матери на колени. Включает первую передачу, автомобиль трогается. Женщина объясняет, что отец часто сажает за руль сына.

Юный спортсмен заезжает в ворота и паркуется на картодроме. Выходит из машины и бежит к тренерам, которые готовят карт к тренировке.

Тренируют его наследственные картингисты Юрий Гонтовой и его сын Денис.

"С детьми легче работать, чем со взрослыми. С ними занимаемся в игровой форме. Первые разы возим в карте на веревке. Так делаем, чтобы привыкли к звуку работающего двигателя. Чтобы ребенок самостоятельно начала быстро ездить, потребуется как минимум месяц ", - объясняет Денис.

Дети от 4 до 6 лет ездят не более 60 километров в час. Большие карты могут развивать вдвое большую скорость.

Автор: Светлана Бондарева Мать Лилия Ковалевская помогает Игорю надеть шлем

Игорь переодевается в черный комбинезон. Лилия помогает надеть шлем бело-зеленый. Парень садится в карт и выезжает на трассу.