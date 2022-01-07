"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото

В селе Криворовня в Ивано-Франковской области начались гуцульские коляды. Все жители села собрались у храма и поют о рождении Иисуса Христа.

Колядование на Рождество – давняя украинская традиция, которая лучше всего сохранилась в Криворовне. Там есть девять групп колядников, по одной на каждый поселок возле села. Петь люди начинают после праздничной литургии, которая начинается относительно поздно – в 10:00. Посмотреть на уникальное действо каждый год приезжают жители разных областей, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

По приселкам люди колядуют до Крещения, 19 января. Обходят почти все хаты.

"Колядование возникло в дохристианский период. Тогда колядами чтили рождение бога солнца. Но все культурное и духовное достояние с приходом нового видоизменяется, но не исчезает. Естественно, что и эта традиция осталась, но приобрела несколько других, более глубоких смыслов. Поэтому христиане колядами приветствуют рождение нашего духовного солнца Иисуса Христа – Бога и человека", - рассказал священник сельской церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ Иван Рыбарук.

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Гуцульские коляды в Криворовне не просто театральное действо, добавил священник.

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"Это молитва, народное богослужение за хозяина и хозяйку, за детей, за живых и мертвых. У нас говорят: "Есть коляды церковные, а есть гуцульские". Церковные всем известны - "Новая радость стала", "Бог предвечный", "В Вифлееме". Мы их не сторонимся – колядуем в церкви с хором, поем за рождественским столом. В свою очередь, гуцульские коляды отличаются текстами, мелодиями, техникой исполнения и сопровождением – трембитами, рогами и другими музыкальными инструментами. Но если говорить о сути традиции – она одна для обоих видов коляд. Криворовня, к моему большому сожалению, единственная деревня на Гуцульщине, где каждый поселок имеет свою колядницкую партию - группу колядников. Раньше у нас колядовали преимущественно пожилые люди. Сейчас уже приобщается и молодежь", – добавил Рыбарук.

7 января Рождество отмечают церкви, которые при служении придерживаются юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины. 25 декабря праздновали церкви, живущие по более новому, григорианскому календарю. Оба дня в Украине официально выходные с 2017 года. К тому времени нерабочим было только Рождество 7 января. Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божия у Девы Марии. Весть о появлении Иисуса Христа пастухам принесли ангелы. Позже к новорожденному пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд заранее знали о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда.