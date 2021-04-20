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вторник, 20 апреля 2021 12:34

Спасатели объявили повышенный уровень опасности на Закарпатье

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Спасатели объявили повышенный уровень опасности на Закарпатье
ДСНС предупредила о лавиноопасности на Закарпатье. Фото: unsplash.com

Во вторник, 20 апреля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила о повышенном уровне опасности в высокогорье Закарпатья.

Повысился риск схода снежных лавин, сообщает пресс-служба ДСНС.

"По данным Украинского Гидрометцентра, 20 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - третий уровень", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе предупреждали о втором уровне снеголавинной опасности. Однако весеннее потепление и дожди угрожают стремительным восхождением снежного покрова с высокогорных районов.

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Если произойдет быстрое схождение снега, в западных районах возможен паводок.

21 апреля в Украине ожидаются дожди. Влажная погода охватит практически все области.
С пятницы в Украине начнет заходить похолодание, сначала на запад и север. На Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.

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