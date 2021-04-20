Украину будут заливать дожди, но тепло не отступит

Завтра в Украине ожидаются дожди. Влажная погода охватит практически все области.

Западный ветер будет умеренным, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На прояснение также можно рассчитывать, дождь будет с перерывами.

"Пока что мокнем, но на улице уже можно немного погреться", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха компенсирует сырость. Днем прогнозируется тепло в пределах +10...15°С. Свежее будет на северо-востоке +8...12°С. Ночи будут оставаться холодными.

В Киеве завтра также предполагается дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +14°С.

С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на запад и север. В Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.

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Диетолог назвала семь продуктов, которые можно есть просроченными без опасения. Так, замороженные овощи годами не будут портиться в морозилке. Со временем они могут потерять вкус, но точно не навредят организму.