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среда, 16 декабря 2020 10:24

Спасатель снял ликвидации масштабного пожара на экшн-камеру

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Спасатель снял ликвидации масштабного пожара на экшн-камеру
В центре Полтавы сгорело историческое здание. Фото: pl.dsns.gov.ua

Прибыв на пожар бывшего дома Дворянского собрания в Полтаве первым, спасатель Игорь Гетало фиксировал свои действия на камеру GoPro, закрепленную на шлеме.

Он снял динамичное видео ликвидации масштабного пожара в центре города, опубликованное на YouTube-канале "Будни спасателя".

Первое подразделение ДСНС прибыл в здание, где в пристройке к историческому зданию размещались ресторан "Территория мяса", в 4:30 на вызов охранного агентства. Игорь Гетало вместе с коллегами осматривает место происшествия. Видно, что в ресторане бушует пламя. Спасатель в рацию сообщает диспетчеру, что есть угроза распространения огня на историческое здание.

Пожар быстро разгорается, Гетало просит направить на место происшествия людей и технику. Он сначала руководил группой из 30 спасателей. Когда прибыло подкрепление и развернули штаб спасения, пошел тушить пожар. Вместе с одним из подразделений пошел на разведку внутрь здания. Спасатели были на 3-м этаже, когда загорелась крыша. Взрыв баллона придал пожару новой силы.

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Тушили пожар более 9 ч. О локализации на площади 600 кв. м сообщили в 9:15, в 13:06 пожар был ликвидирован. И еще более суток у пожарища дежурили спасатели, оперативно заливая водой новые возгорания. К тушению привлекались 56 спасателей и 14 пожарных машин.

9 декабря в центре Полтавы на ул. Соборности, 31 сгорел бывший дом Дворянского собрания, которому было 210 лет. Вспыхнувшее в пристроенном летней площадке кафе. Огонь полностью уничтожил развлекательные заведения, расположенные в здании: ресторан "Терраса - Территория мяса", пекарня "Булкин Дом", ночной клуб "Версаль", караоке-бар "ГраммофонЪ".

По решению суда, арендатор ООО "Старнайт" должно было снести пристройки, которые признали незаконными. После завершения срока аренды заведения должны были прекратить работу и освободить помещение. Однако этого не произошло - ночные клубы и ресторан работали незаконно без разрешительных документов. За это время задолжали аренды не менее 5 млн грн.

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